DOMENICA 3 AGOSTO INAUGURAZIONE SENTIERO

17:33 - Grazie ai finanziamenti raccolti da Mediafriends a seguito dell'alluvione Ottobre 2011 ora Mediafriends, con il supporto del WWF Italia e la collaborazione del Comune di Vernazza, del Parco Nazionale delle Cinque Terre e del Sistema Turistico Locale Cinque Terre, sono in grado di inaugurare il sentiero che collega il borgo marittimo di Vernazza con il Santuario di Nostra Signora di Reggio, lungo il suggestivo Sentiero Azzurro del Parco delle Cinque Terre, a seguito del ripristino dei due chilometri di sentiero e dei muretti a secco.

Il progetto è stato affiancato da Cantieri Scuola e Lavoro che hanno consentito la formazione di manodopera locale qualificata per la tutela del territorio. Il soggetto tecnico esecutore del progetto è WWF Ricerche e Progetti.

Gli interventi hanno mantenuto e recuperato il paesaggio e la sentieristica dell’ambito territoriale delle Cinque Terre e promosso una attività di formazione in coerenza con le finalità istitutive del Parco, per creare occupazione giovanile, a valle di una formazione mirata.