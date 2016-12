DAL 16 SETTEMBRE A PALERMO TEATRO DI VERDURA

Non è la prima volta che musica e solidarietà fanno un pezzo di strada assieme.Mediafriends e il musical Romeo e Giulietta insieme per aiutare i bambini che in tutto il mondo hanno bisogno di cure. Parte del ricavato degli spettacoli sarà infatti devoluto all’ associazione Bambini Cardiopatici nel Mondo per operare bambini in tutte le parti del mondo.