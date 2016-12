ASTA MONDIALE ONLINE PER LO ZUCCHETTO ORIGINALE DI PAPA FRANCESCO

17:24 - Un inviato de Le Iene ha ottenuto direttamente dalle mani di Papa Francesco, in un’udienza pubblica in Piazza San Pietro, lo zucchetto originale indossato dal pontefice. Il Santo Padre ha scambiato la sua papalina con quella dell’inviato.

Da Mercoledì 17 Settembre, Le Iene hanno messo all'asta il copricapo papale, che potrà essere acquistato in tutto il mondo attraverso eBay. La base d'asta è stata pari a 1 euro e rimarrà aperta per sette giorni.

Le Iene hanno deciso di sostenere, con l’intero ricavato, il progetto di Soleterre Onlus a Zongo. Nel villaggio della Repubblica Democratica del Congo è attivo un ospedale, gestito da Suor Maria della Congregazione delle Figlie di San Giuseppe di Genoni, che garantisce visite specializzate a mamme e bambini per contrastare la mortalità infantile. Oggi l’ospedale è anche centro di accoglienza e cura di profughi a causa della guerra nella vicina Repubblica Centrafricana.

L’episodio è stato raccontato nel servizio andato in onda oggi, mercoledì 17 settembre in prima serata su Italia 1, nella puntata de “Le Iene Show”. Per visualizzare il servizio clicca qui.