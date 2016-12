"La MIA Terra" l'orto biologico a Bollate

10:12 - Prendete 13.000 metri quadri di terreno fuori dalla città, un paio di senzatetto che vogliono cambiare le proprie condizioni di vita, un agronomo professionista che possa insegnare loro a coltivare la terra e qualche volontario che promuove l’attività.

Prendete questi elementi e mischiateli bene assieme. Il risultato è “La MIA Terra”, il progetto di MIA Milano in Azione Onlus nato a settembre 2013.

Si tratta di una vera e propria impresa sociale che ha come obbiettivo quello di offrire occupazione e possibilità di reinserimento a persone in difficoltà. Nessun assistenzialismo: duro e puro lavoro della terra e produzione di ortaggi biologici di qualità, il tutto nel rispetto della salute e dell’ambiente.

Il responsabile del progetto, Luca Iselli, che tutte le settimane dà una mano nell’orto, spiega come nasce il progetto: “l’idea era quella di dare lavoro alle persone in strada. Imparare a coltivare la terra è molto gratificante perché puoi vedere subito i frutti del tuo lavoro”.

Il terreno, che si trova a Bollate nel Parco delle Groane, è privato e l’impresa sociale paga l’affitto. Al momento ci sono 2 senzatetto che lavorano full time e uno che lavora metà giornata. Tutti e tre sono stati selezionati da uno psicologo perché, come spiega Iselli “il lavoro della terra non è per tutti: serve essere molto motivati e pieni di energie”.

Tutte le settimane viene un’agronoma professionista che insegna ai lavoratori come coltivare gli orti e il mercoledì e il sabato l’orto è aperto al pubblico per la vendita.

“Quello che produciamo viene venduto nei mercati contadini, ai GAS (Gruppi di Acquisto Solidale) e a chi viene in visita”, spiega Iselli “ma ad agosto avremo bisogno di qualche altro acquirente: avremo una tonnellata di pomodori!”.

Ma oltre a produrre patate, piselli, zucchine e pomodori, il progetto La Mia Terra, vuole essere anche un luogo di incontro e scambio attraverso attività didattiche di educazione ambientale e ludiche per adulti e bambini, aperte al pubblico e ad altre associazioni. Già dall’avvio del progetto l’orto ospita programmi con persone diversamente abili e presto si estenderà ad attività didattiche con la scuola materna dirimpettaia.

Un progetto semplice ma efficace che unisce la creazione di lavoro alla produzione di ortaggi biologici di qualità, il tutto condito con la gratificazione che quello che raccogli è davvero il frutto del tuo impegno.