Immagini e pensieri per la solidarietà

di Guido Meda…La peggiore delle ipocrisie consisterebbe nel fatto che chi vi racconta il motociclismo non sia consapevole. Consapevole di trattare uno sport estremamente pericoloso; sulla strada, ma anche in pista. Acquistare una moto non è la cresima; non discende su di noi mistico e improvviso il dono di saperla usare. E’banale se volete, ma la moto è proprio come il mare e la montagna: va rispettata. Il nostro in giro per il mondo è di norma un viaggio sportivo così bello da far invidia a tutti, persino a noi stessi. Ma qualche volta capita che per qualcuno si interrompa.

Nel 2013 si è interrotto per sempre il viaggio di Andrea Antonelli, ha affrontato una sosta il viaggio di Alessia Polita e Eddi La Marra, costringendo il nostro racconto a deviare su binari non contemplati, tra i quali ci perdiamo non sapendo più nemmeno dove stia il confine tra il nostro essere giornalisti e il nostro essere uomini, figli, mariti e genitori. Ne vale la pena? Sì, perché c’è una passione viscerale di mezzo. Sì perché non abbiamo a che fare con le scimmie del circo, ma con professionisti veri che essendo pienamente consapevoli portano in sé la capacità di ripartire. Attraverso queste immagini straordinarie il calendario che avete tra le mani servirà ad aiutare chi la sosta se l’è cercata (non ne vale mai la pena) e chi incolpevolmente nel proprio viaggio l’ha dovuta affrontare finendo per convincersi che sia finita lì. Mentre – ce lo insegnano i campioni- non è che l’inizio di un viaggio nuovo, duro ma nuovo.







Tutti i proventi dalla vendita del calendario, in edicola da venerdì 11 ottobre al costo di 7,90 euro e disponibile anche sul sito www.fivestore.it con le prime 50 copie autografate da Guido Meda, contribuiranno alla realizzazione del centro polifunzionale “Spazio Vita” promosso da AUS Niguarda Onlus in collaborazione con ASBIN Onlus.