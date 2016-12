Haiti: Tentata rapina all'orfanatrofio della Fondazione Francesca Rava

15:07 - 8 novembre 2013.

Tre banditi hanno tentato una rapina presso l'Orfanotrofio Kay Saint Hélène della Fondazione Francesca Rava , che, a Kenscoff sulle alture di Port au Prince , ospita 600 bambini, alcuni disabili.

Major, una guardia disarmata che da 25 anni lavorava nella struttura a Casa, sopraggiunto sulla scena dell’assalto è stato ucciso con un colpo di martello dai ladri che subito dopo sono fuggiti .

Tutti i 600 bambini che vivono nella Casa stanno bene. Maria Vittoria Rava, presidente della Fondazione Francesca Rava, e Padre Rick Frechette, direttore NPH Haiti si sono immediatamente recati a Kenscoff per tranquillizzare bambini e assistenti.

Kay Saint Helene è in lutto, nei prossimi giorni sarà celebrato il funerale della guardia che ha pagato con la vita per proteggere i bambini.

Mariavittoria era ad Haiti con un gruppo di italiani, per l'inaugurazione a Cité Soleil di 22 nuove case realizzate dal team di ragazzi di Padre Rick, in collaborazione con la comunità, per dare un tetto alle famiglie delle baraccopoli.

Per saperne di più clicca qui