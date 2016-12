CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE TRE PROGETTI CONCRETI

17:00 - Io non ho paura, Non sei sola e Di Pari Passo sono le tre aree di un progetto pilota di prevenzione ed educazione contro la violenza di genere realizzato da Fare x Bene Onlus, in collaborazione con il Centro Soccorso Rosa.

Il progetto di prevenzione ed educazione contro la violenza di genere è un percorso pilota che Fare x Bene Onlus intende realizzare con un gruppo di psicologhe che da anni collaborano con il Centro Soccorso Rosa, ambulatorio di prima accoglienza e di assistenza e consulenza psicologica alle donne vittime di abusi e violenze, e con un gruppo di avvocati di fiducia, presenti su Roma e Milano, che collaboreranno con compensi tariffari pari al gratuito patrocinio previsto dallo Stato italiano.

I centri sono riconosciuti e sostenuti anche dalla Regione Lombardia e dal Comune di Milano con i quali Fare x Bene collabora e dove è presente come Onlus di riferimento nei tavoli di lavoro degli assessorati alle Pari Opportunità e agli Affari Sociali e Sicurezza.

Fare x Bene Onlus:

- sosterrà, attraverso degli psicologi selezionati, l’attività di assistenza e consulenza psicologica nel percorso di uscita dalla violenza alle donne vittime di abusi e violenze che si rivolgono al Centro antiviolenza Soccorso Rosa dell’ospedale San Carlo Borromeo di Milano;

- fornirà nei limiti delle proprie risorse assistenza e consulenza legale gratuita alle vittime che si rivolgeranno a Soccorso Rosa e, nella seconda fase del progetto, anche nella città di Roma e nella Regione Lazio;

- promuoverà ed organizzerà corsi e attività di educazione, sensibilizzazione e prevenzione alla discriminazione di genere, agli abusi, alla violenza di genere e al bullismo nelle scuole secondarie di primo e secondo grado di Milano e hinterland.

Il primo progetto, "IO NON HO PAURA”, sarà lanciato sul web a partire dalla serata "Donne x le Donne" del 25 novembre 2013, fino a luglio 2014, attraverso una campagna di comunicazione istituzionale con uno spot emozionale e di una di sensibilizzazione e prevenzione, le cui testimonial di eccezione saranno tre donne vittime di violenza che hanno deciso di uscire dal silenzio e raccontare il loro percorso di riscatto e rinascita. Spesso, infatti, le donne vittime di violenza non hanno il coraggio di denunciare il loro carnefice, tendono a giustificarlo colpevolizzandosi e a pensare che sia un fatto "privato".

L'obiettivo di questa campagna, realizzata grazie a OPSOBJECT ONLUS è di sensibilizzare l'opinione pubblica a lottare contro gli stereotipi di genere e diffondere una cultura di rispetto dell'altro, chiunque esso sia, e di far uscire le vittime dalla loro situazione di disagio, trovando il coraggio di affidarsi a realtà professionali e preparate per accompagnarle nel difficile percorso di denuncia e recupero.

Il secondo progetto "NON SEI SOLA", a partire da gennaio 2014, vedrà l'erogazione di una borsa di studio per sostenere l'attività semestrale di una psicologa minorile, presente presso il Soccorso Rosa, ambulatorio dell'Ospedale San Carlo di Milano, che si occuperà di accogliere e fornire assistenza e consulenza psicologica a minori vittime di abusi e violenze. Fondamentale, per non agire più, sempre e soltanto in situazioni di recupero e di emergenza sociale, è la realizzazione della terza area del progetto di Fare x Bene e Soccorso Rosa.

"DI PARI PASSO", è una vera e propria proposta educativa costruita sull'esperienza della Responsabile del centro Soccorso Rosa, la dott.ssa Nadia Muscialini. A seguito della sua attività con le vittime di abusi e violenze, soprattutto donne e madri, è risultato evidente che il primo luogo dove affrontare e sradicare il problema alla radice è la Scuola. Sono, quindi, nati dei corsi di educazione alla differenza di genere, prevenzione e lotta a ogni forma di discriminazione, abuso, bullismo e cyberbullismo che sono già in fase di realizzazione in alcune scuole di Milano e hinterland e che saranno estesi anche ad alcune scuole di Roma e Napoli nei primi mesi del 2014.

Per saperne di più: www.farexbene.it