foto Itaca Comunicazione 16:43 - Si è chiusa la 28esima edizione de Linkontro Nielsen, una full immersion nel gotha dell'economia italiana per fare il punto sulla crisi e soprattutto per capire come uscirne. "Download the Future", il tema conduttore della tre giorni ospitata come sempre dal Forte Village di Santa Margherita di Pula, in Sardegna: idee, proposte, iniziative per ripensare il sistema azienda alla luce delle difficoltà economiche di questo periodo. Un imperativo rivolto alla platea di oltre 400 top manager per aggiornarsi, migliorare le proprie prestazioni, per lavorare in modo più veloce ed efficiente. Precedere il futuro e non subirlo.

In questa 28esima edizione si percepisce chiaramente il cambiamento della stessa mission dell'evento: non solo immagine e marchio, ma soprattutto concetto. Una tavola rotonda intorno alla quale si sono seduti intellettuali dalla portata di Umberto Galimberti e giornalisti come Mario Calabresi e Beppe Severgnini, tutti per studiare una via d'uscita il più indolore possibile.



Inutile nasconderlo, tutti sono d'accordo: la crisi c'è e per guarire servirà tempo: sarà un processo lento, un percorso al centro del quale deve esserci la fiducia nel futuro e soprattutto la buona volontà di rimboccarsi le maniche. Innovazione, integrità ed etica pubblica devono andare di pari passo: del resto lo hanno detto tutti gli ospiti de Linkontro: dagli imprenditori ai pensatori, è l'essere umano che detta le regole al mercato. L'impresa deve adeguarsi e saper leggere i cambiamenti della società e non viceversa.