Qual è futuro che ci aspetta? Sarà un futuro dove benessere e sostenibilità saranno i nuovi capisaldi dell'economia, dove la creazione di nuovi valori ci aiuterà a reggere le asperità più dure, fino ad arrivare a "tenere accese le stelle", perché non si è mai smesso di sperare, anche nei momenti più bui. Questi, in sintesi, i temi dibattuti nella seconda giornata de Linkontro, la tre giorni di convegni sull'economia organizzata da Nielsen in Sardegna, all'interno della lunga sessione intitolata "Scenari italiani".

Coordinata da Benedetta Corbi, la mattinata ha visto come protagonisti Gregorio De Felice, di Banca Intesa Sanpaolo, Leonardo Becchetti dell’Università Tor Vergata, Rafaella Mazzoli e Riccardo Rossini di Egon Zehnder e, per terminare, il Direttore de La Stampa, Mario Calabresi a cui la platea degli oltre 400 top manager ha tributato la prima standing ovation nella storia de Linkontro.



Ad aprire la mattinata è stato Gregorio De Felice, Head of Research and Chief Economist di Intesa San Paolo, che nel suo intervento ha identificato luci e ombre del nostro sistema economico e le potenzialità che le imprese possono cogliere nel prossimo futuro. "Non sono pessimista sul futuro dell'Italia e sulla sua capacità di farcela, ma ci sono dei must da cui non possiamo più prescindere". E ha proseguito: "Diversamente da quella del 2009 la crisi attuale non è globale, ma riguarda l’Europa, visto che il Pil di Stati Uniti e Giappone sta crescendo (rispettivamente del 2,3% e del 2,2%), gli ulteriori sforzi su cui gli imprenditori devono concentrarsi riguardano la necessità di dedicare maggiori investimenti alla formazione del capitale umano presente in azienda e all'innovazione".



Il testimone è quindi passato a Leonardo Becchetti, ordinario di economia politica all’Università di Roma Tor Vergata e membro del comitato etico di Banca Etica, che ha auspicato che l’economia mondiale torni a una visione meno egoistica, autoreferenziale e distruttiva verso l’ambiente e la felicità del genere umano: “Siamo di fronte a quattro crisi correlate - ha affermato Becchetti -: una economica, una ambientale, una finanziaria e una “di senso o di felicità”, che riguardano in misura più o meno evidente tutto il pianeta, alle quali gli esperti non riescono a dare risposte complessive, ma singole misure inefficaci ad aggredire la complessità”.



A chiudere la sessione dei tecnici è stata quindi la tavola rotonda della mattinata di ieri che ha messo a confronto in maniera fruttuosa e con esiti di inaspettato ottimismo, le esperienze di un manager, Gianmario Tondato Da Ruos di Autogrill, e di una persona molto speciale per carriera ed esperienze di vita, Marina Catena, membro del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite e tenente E.I. (riserva selezionata). A coordinare, sono stati i i consulenti Egon Zehnder Rafaella Mazzoli e Riccardo Rossini.



Una standing ovation Linkontro non l'aveva ancora tributata. L'ha fatto al termine dell’intervento di Mario Calabresi, direttore de La Stampa. Il giornalista ha affermato che non può esserci una percezione del futuro se continuiamo a vivere nella convinzione che “un momento come questo non si era mai visto; il nostro problema è che ci siamo messi a sognare con il freno a mano tirato”. E’ vero quanto ci raccontiamo? Gli esempi portati da Calabresi, a testimoniare l’esatto contrario, sono stati numerosi e documentati. “E allora vale la pena tornare a ragionare su questo malessere diffuso. Possibile che sia generato dal semplice declino che stiamo vivendo?” No: è la mancanza del senso del futuro che sta diventando non più tollerabile.



Una situazione venutasi a creare per dinamiche di informazione e comunicazione più che di economia e finanza. Non esiste il futuro rubato, il futuro è ancora da scrivere. “Il presente perenne è per sua natura drammatico. Il meccanismo prevede che la notizia vada spalmata in tutte le case, senza alcuna contestualizzazione.” Come uscirne? Calabresi ritiene che il recupero del senso del tempo sia “di chi abbia fame di fare”: fame per esempio di giocare la partita – che si può anche perdere – ma non in maniera insensata, ritenendo che ce l’abbiano rubata prima ancora di giocarla.” E per chiudere: “Senza memoria è impossibile immaginare il futuro. Avere il senso del futuro è l’unico motore dell’umanità”.