Linkontro cambia mission

- In un momento di profonda crisi economica, anche il messaggio de Linkontro cambia intensità. Non più, o meglio, non solo immagine, ma concetto. Il visual infatti non ruota più attorno solo ed esclusivamente al logo (non più protagonista di un format riconoscibile), ma piuttosto esplicita il leitmotiv dell’evento. Insomma una totale inversione di tendenza per la comunicazione relativa a Linkontro 2012.

In un momento di crisi si vuole infatti lanciare un messaggio positivo e puntare sull’Italia vincente fatta di persone e aziende che sanno affrontare il mercato in modo innovativo. La campagna si articola così in due soggetti che illustrano gli argomenti e i rispettivi relatori protagonisti de Linkontro 2012, pianificate sulle principali testate trade e di comunicazione da marzo a maggio.

Due i soggetti e due le headline: C’è un’Italia che riesce, E c’è un’Italia che sa essere community. Entrambe sottolineano la promessa del convegno, intitolato “Download the Future – Percorso di esperienze per rigenerare fiducia”, inteso come l’agorà per l’incontro di imprenditori, accademici, giornalisti accomunati da esperienze e riflessioni su un Paese che vuole resistere con ingegno e intelligenza in questo periodo turbolento che connota l’economia mondiale