Linkontro,"L'Italia che ce la fa"

L’appuntamento verte tematicamente sui casi virtuosi che descrivono un’Italia di aziende e imprenditori che “non hanno mai smesso di credere nel futuro e non tengono la testa bassa nemmeno quando è buio”. Parole, queste, dal registro aulico che un grande intellettuale e scrittore, il direttore de La Stampa Mario Calabresi utilizzerà nel corso del suo intervento previsto nel primo giorno dedicato agli “Scenari Italiani”, esemplificative in senso lato dell’atteggiamento virtuoso delle tante aziende italiane che, nonostante l’attuale scenario economico caratterizzato da discontinuità e turbolenza, hanno il coraggio di fare impresa, attraverso innovazioni di processo, prodotto e strategia.

Tra le novità che caratterizzano lo scenario economico e sociale in forte evoluzione e che le aziende non possono fare a meno di tenere in considerazione, è l’affermazione dei social media. Ad essi sarà dedicata la seconda giornata de Linkontro con la grande novità del: “Social Conversation Forum”. Come affrontare questo nuovo scenario, dove il consumatore internauta diventa artefice della promozione o della bocciatura di un prodotto con un semplice clic del mouse sulla bacheca di una social network o di un blog, come farlo dialogare con le aziende, come sfruttare le opportunità di un mondo dove i confini si stanno assottigliando, inglobati nelle maglie da scaricare della Grande Rete: questi i temi al centro del pomeriggio di riflessioni e suggerimenti enunciati attraverso case history di successo. Concetti e informazioni che gli ospiti potranno “scaricare” per utilizzare la metafora di “Dowload the future”, leitmotiv della tre giorni.

La giornata conclusiva del convegno è invece riservata ai grandi player dell’industria e della distribuzione che, anche attraverso una più efficiente gestione della filiera, possono collaborare per offrire ai consumatori un’offerta economicamente più vantaggiosa, ma anche più sostenibile sotto il profilo sociale e ambientale. Guidati da Sandro Castaldo, esponenti di spicco del largo consumo come Valerio Di Natale, Stefano Agostini e Francesco Pugliese parleranno di come, nonostante la difficile congiuntura economica, abbiano saputo mettere al centro del business i propri stakeholder, primo tra tutti proprio il consumatore, oggi più che mai attento, informato, esigente e consapevole.