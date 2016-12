- Sta tutto nel titoloil fil rouge scelto quest’anno per unire tematicamente i tre giorni de: una full immersion di incontri e dibattiti serrati,, organizzata daaldi Santa Margherita di Pula in Sardegna per fare il punto sull’economia e sui consumi.Un appuntamento imperdibile per i vertici e il management commerciale delle aziende leader nell’industria di marca, nella distribuzione moderna, nella comunicazione e nei servizi.

Fare download significa aggiornarsi, migliorare le proprie prestazioni per lavorare in modo più veloce ed efficiente, precedere il futuro e non subirlo. Significa fare un passo avanti investendo in innovazione e sviluppo, certi che, adottando mezzi e strategie più adeguati ai nuovi scenari competitivi, si possa uscire di slancio dalla crisi che sta mortificando i mercati.

Tendendo sempre in evidenza l’ottica del download, i relatori che si alterneranno sul palco del Forte Village offriranno agli ospiti l’opportunità di ‘scaricare’ informazioni, case history, analisi, previsioni, utili ad avere un assaggio del futuro che ci aspetta e a conoscere le giuste strategie per affrontarlo.

Dalle visioni più ‘filosofiche’ di Umberto Galimberti e Beppe Servegnini a quelle business oriented di imprenditori illuminati come Riccardo Illy e Oscar Farinetti passando per le acute riflessioni di giornalisti e professori del calibro di Mario Calabresi e Leonardo Becchetti e le analisi di top manager come Gaetano Miccichè, Francesco Starace, Gianmario Tondato Da Ruos, la tre-giorni Nielsen offrirà un’occasione importante per capire come trasformare la crisi che stiamo vivendo in una preziosa opportunità di cambiamento e innovazione.

Ma fare download significa anche usare al meglio le nuove tecnologie che hanno radicalmente trasformato il nostro modo di lavorare, fare acquisti, socializzare, traghettando definitivamente la società contemporanea in una dimensione digitale. Una parte dell’agenda è quindi dedicata ad approfondire le nuove sfide che il digitale ci impone, ma anche le occasioni che il web ci offre di diventare un volano per i consumi di domani.

E a proposito di consumi, un altro spazio importante è riservato proprio a quei player di industria e distribuzione che, attraverso una più efficiente gestione della filiera, possono collaborare per offrire ai consumatori un’offerta economicamente più vantaggiosa, ma anche più sostenibile sotto il profilo sociale e ambientale.

Guidati da Sandro Castaldo, ne parleranno esponenti di spicco del largo consumo come Valerio Di Natale, Stefano Agostini e Francesco Pugliese. Tutto questo senza dimenticare che i veri motori del successo e del cambiamento restano gli uomini: da qui l’idea di proporre una riflessione alta sulle risorse umane per capire, con l’aiuto di Egon Zendher, come organizzare i propri talenti per affrontare e reggere i momenti di mercato più difficili e complessi. Il tutto accompagnato da due volti noti della televisione italiana: Maria Latella e Benedetta Corbi.