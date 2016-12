Lotti promette liberalizzazioni e investimenti: "La banda larga è come l'Autosole"

"La promozione dell'Italia all'estero deve diventare una questione di competenza nazionale", dice Lotti replicando a Wencel, secondo cui la chiave di crescita fondamentale resta proprio l'export. Non solo: l'a.d. di Nestlé Italia afferma di essersi più volte scontrato con il caos normativo che taglia le gambe al business Made in Italy e chiede con forza più semplicità.



"E' meglio avere regole dure ma certe piuttosto dell'incertezza attuale - gli fa eco Pugliese, che poi dà un consiglio al governo -. Se vogliamo costruire l'ideale non costruiremo mai nulla. Dobbiamo realizzare il possibile".



Dal canto suo, Lotti difende l'operato dell'esecutivo: "Parlavano degli 80 euro come una mossa solo elettorale e invece non solo li abbiamo dati davvero, ma li abbiamo anche confermati successivamente. Due anni fa, a livello europeo, ridevano quando chiedevamo flessibilità: oggi tutto è cambiato. Se la fiducia dei consumatori italiani sta migliorando è in parte merito di questo governo. Abbiamo cambiato un cliché degli ultimi dieci anni: si diceva 'niente può essere fatto per uscire dalla crisi'. Non è così".



Incalzato da Pugliese sul tema lobby (in riferimento in particolare ai farmaci di fascia C, Lotti promette infine nuove liberalizzazioni: "Ci stiamo lavorando e pensiamo alle liberalizzazioni in termini più ampi, come modalità per portare più soldi in tasca agli italiani".