Linkontro, tutto iniziò nel 1985 con una partita di tennis

Per oltre 500 manager del Largo consumo e 250 aziende del settore, oggi Linkontro è un evento fondamentale, irrinunciabile per stabilire le strategie da seguire per essere protagonisti nel futuro. L'evento targato Nielsen, negli anni, è diventato infatti un punto di riferimento. Tutto iniziò oltre 30 anni fa, nel 1985. Con una partita di tennis tra industria e distribuzione. Allora come oggi la parola d'ordine è dialogo.