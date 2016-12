Linkontro si apre con una buona notizia: "Cresce la fiducia"

Al centro dell'evento, che chiama a raccolta 550 persone tra manager, giornalisti e relatori, c'è quest'anno il consumatore. Un consumatore evoluto, "connesso". "All'interno del quadro attuale, si impone la necessità di andare in profondità sulle abitudini del consumatore - dichiara Giovanni Fantasia, amministratore delegato di Nielsen Italia -. In questa prospettiva, risalta un fattore che può costituire la sfida, la call to action cui si è chiamati a rispondere per dare vita a un circolo virtuoso nel settore del largo consumo".



Occhi puntati, in particolare, sui giovani: "Una sfida importante arriva dal cambiamento delle abitudini d'acquisto dei giovani, perché è dai loro consumi che si possono desumere le linee di sviluppo future - prosegue Fantasia - La call to action, in particolare, è una chiamata all'azione nell'intercettare le nuove tendenze per soddisfare le esigenze in evoluzione dei consumatori, soprattutto degli under 44. Naturalmente è indispensabile un approccio al cliente integrato, che superi la divisione tra fisico e virtuale, ancora spesso considerati due categorie a sé stanti. Quella de Linkontro si presenta quindi come un'opportunità privilegiata per andare a fondo nell'esplorazione di questi nuovi temi, verso un futuro che si prospetta sempre comprensibile attraverso il cognitive business".