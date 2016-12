Dal proprio posto occupato da chi non ne ha titolo sul Frecciarossa ai guadagni dei parcheggiatori abusivi. Dalla rielezione di Giorgio Napolitano al Quirinale ai David di Donatello. Un Francesco Piccolo a tutto campo chiude l'edizione 2016 de Linkontro infiammando la platea con il suo ironico e controcorrente racconto di un'Italia che regala sempre spunti per ironizzare e al tempo stesso riflettere.

Di fronte a 500 manager del largo consumo, lo scrittore e sceneggiatore non lesina qualche simpatica frecciatina che strappa applausi e risate. In particolare riguardo l'utilità reale di ciò che compriamo, come quel dono che ricevette per Natale dalla moglie e sulla cui funzione permane ancora oggi il mistero più totale. "Basta che sia bello, tutto il resto non è importante...".