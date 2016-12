Impegno, passione e intimità: così si conquistano nuovi clienti

"Costruire attivamente relazioni con i clienti non è mai stato così importante". Christian Centonze , consumer analytic solutions european manager di Nielsen , sprona la platea de Linkontro 2016 invitando i quasi 500 manager presenti a cambiare punto di vista per conquistare i consumatori di oggi, informati e connessi. Applicando al business la teoria triangolare dell'amore: impegno, passione e intimità .

"Senza uno dei dei tre elementi la relazione non ha basi solide", spiega Centonze. L'impegno prevede la compressione dei tempi morti, il supporto alla scelta, la velocità. L'intimità non può prescindere da un contatto diretto con il consumatore che appare sempre più frammentato e multiscreen. La passione è rappresentata dal messaggio pubblicitario che mantiene un ruolo centrale.



"Tecnologicamente ci sono due Italie" - Nella sua analisi della realtà italiana, Centonze scatta poi una interessante fotografia al Paese. "Sotto il profilo tecnologico ci sono due Italie. Spetta al retailer decidere se investire sul 43% dei non connessi o sul 57% dei connessi. Ma basarsi sui primi è rischioso".



Le forze del cambiamento - "Non è la specie più intelligente a sopravvivere, nemmeno quella più forte. E' quella più predisposta al cambiamento". Christian Centonze scomoda Charles Darwin per sottolineare l'importanza di adeguarsi ai tempi e stare sempre al passo. "Newton scoprì che il cambiamento della nuova generazione è il rapporto tra forza e massa. Possiamo utilizzare anche oggi la stessa teoria per individuare l'intensità e l'evoluzione al cambiamento". E individua le tre forze del cambiamento stesso: demografia, economia e tecnologia.