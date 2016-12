Il cliente torna al centro: il futuro è il cognitive business

Sfruttare i Big Data e tutte le informazioni che ogni persona lascia lungo il proprio percorso, incrociarli con quelli riguardanti il contesto in cui si opera e con quelli strutturati che ogni azienda utilizza. Si arriva così a offrire ai clienti l'offerta giusta al momento giusto, il consiglio perfetto. In altre parole, grazie alla tecnologia, si arriva a pensare come i propri clienti proponendo così esperienze di shopping completamente personalizzate. E' questo il futuro - e in alcuni casi già il presente - e ha un nome: Cognitive Business. "Stiamo entrando in una era cognitiva - spiega Marco Fregonese (Ibm Global Business Service) -. L'uomo oggi può interagire con la tecnologia, che è in grado di apprendere continuamente, esattamente come se stesse interagendo con un altro uomo. Questo apre nuovi scenari straordinari".