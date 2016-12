Galleria Eccellenza, la Street art incontra il meglio dell'Italia

La Street art, con il suo linguaggio giovane, moderno e a tratti irriverente, sbarca a Linkontro 2016 e al Forte Village Resort per aiutare alcune delle realtà più importanti e interessanti che operano in Italia a promuovere se stesse e i propri prodotti di punta. Sono in tutto 18 le società che danno vita a "Galleria Eccellenza", una speciale vetrina dove vernici spray e marker indelebili trasformano marche e insegne in opere d'arte.