Call to action, tre giorni di dialogo tra presente e futuro

Con Lotti e Cerasa saranno sul palco anche Francesco Pugliese (Conad) e Leo Wencel (Nestlè).



Il programma di venerdì - Tanti gli appuntamenti in programma venerdì. Francesco Daveri dell'Università Cattolica e Marzio Barbagli dell'Università di Bologna discuteranno di "Economia e società nell'Italia che cambia".



Cinque i protagonisti di "Call to action - Gli scenari". Christian Centonze (Nielsen) parlerà sul tema "Come il digital sta cambiando la shopping experience" e, in particolare, si concentrerà su "Marche e Insegne alle prese con un consumatore connesso"; mentre, con Giovanni Fantasia, Gregoire Kaufman (Carrefour), Valerio Di Natale (Mondelez), Mario Gasbarrino (Unes) e Angelo Trocchia (Unilever) spiegheranno come "Arricchire il valore dell'offerta".



In quattro saliranno sul palco, invece, per "Call to action - Le azioni". Mariangela Marseglia (Amazon.it) illustrerà il progetto Prime now mentre Paolo Scarpa (Google) converserà con Giovanni Loser (Illy) sul tema "Con il consumatore verso nuovi percorsi digitali".



Sarà poi la volta di Vitaliy Novikov (Coca-Cola HBC) che, con Maria Cristina Alfieri, dibatterà sul tema "Generare valore per l'Italia: un impegno delle aziende e della filiera".



Spazio anche alla solidarietà con "Call to a Good action", che vedrà protagonista Daniela Fatarella di Save the Children.



Il tema del pomeriggio di venerdì sarà poi "Global perspective on retail". "Competing in a changing era" è il titolo dell'intervento di Steve Matthesen (Nielsen). Getterà una sguardo verso il futuro il Retail strategist Thom Blischok con "Forces and factors of change- 2016-2025". Mentre il terzo protagonista sarà, con "Leading Retail Business through Innovation & Transformation", Devendra Chawla (The Future Group India).



Gli appuntamenti di sabato - Ad aprire la giornata di sabato sarà Giovanni Fantasia (Nielsen) che, con "Scenari di cambiamento", introdurrà quello che sarà il tema di tutta la giornata. Sul palco salirà poi Sami Kahale (Procter & Gamble) per illustrare "Un nuovo modello di valore per lo shopper"; Marco Pedroni (Coop Italia) spiegherà invece come creare "una nuova relazione con il cittadino-consumatore".



Dibatteranno poi, con Maria Cristina Alfieri, di "Impresa armonica e responsabilità sociale" Paolo Iabichino (Ogilvy & Mather), Giulio Mengoli (Tetra Pak) e Giovanni Zucchi (Oleificio Zucchi).



Daniele Rizzo (Autogrill) e Marco Fregonese (IBM) si confronteranno sul tema "Il futuro è Cognitive business".



Prima della conclusione affidata a Fantasia (Nielsen), salirà sul palco lo scrittore e sceneggiatore Francesco Piccolo.