Linkontro, la bellezza è un valore

Anche la bellezza è un valore. Soprattutto se si intende mix di cultura, opere, patrimonio artistico. Ne hanno parlato in due diversi interventi a Linkontro Nielsen 2015 Maurizio di Robilant e Vittorio Sgarb i, intervistato dal direttore di Tgcom24 , Alessandro Banfi . E' il tema scelto da Giovanni Fantasia he ha ufficialmente aperto i lavori della tre giorni di discussioni, dibattito e networking in corso in Sardegna. Un richiamo anche ai sei mesi di Expo che porta in Italia milioni di visitatori attirati anche dalle unicità del nostro patrimonio artistico, culturale, paesaggistico.

Opere, però, non solo maggiori. Anzi. "Anche quelle di autori meno popolari, ma universali devono essere esposte all'Expo, messe a disposizione del pubblico per arricchire i padiglioni". E' il monito di Sgarbi che sottolinea questa mancanza: "Non lo hanno fatto - sottolinea con polemica - il padiglione Italia, pubblico, che doveva contenere l'arte, costato cento milioni, contiene solo un'opera di Guttuso. Un contenuto modesto per un contenitore multimilionario". Ma a questa carenza, ha compensato il patron di Eataly: "Ha fatto bene Farinetti - sottolinea il critico d'arte - che mi ha chiamato per organizzare una mostra all'interno del suo padiglione, privato, permettendo di portare un mosaico di arte e cultura dell'intera Italia. Centinaia di opere che provengono dalle 20 regioni per mostrare la caratteristica territoriale dell'arte". Quindi un endorsement ai privati che "aiutano" l'arte: "Il settore pubblico è inadeguato, impreparato ma non vuole permettere che intervengano i privati per non smuovere il sistema di potere. E invece non è uno scandalo se i privati fanno crescere l'arte e diventano mecenati".