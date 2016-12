18 maggio 2015 Linkontro 2015 sempre più digitale: nuova app e streaming in diretta su Tgcom24 Il workshop di Nielsen si rinnova, non solo nei contenuti, ma anche nella forma Tweet google 0 Invia ad un amico

20:48 - Con l'edizione 2015, Linkontro apre un nuovo ciclo dedicato ai consumatori contemporanei, sempre più partecipi del cambiamento e protagonisti consapevoli e informati nell'era del digitale e della sharing economy. Per farlo al meglio, Nielsen ha deciso di consolidare la presenza digitale del convegno: oltre al lancio di un nuovo sito e di una nuova app, anche quest'anno tutte le sessioni de Linkontro saranno trasmesse su Tgcom24, che seguirà l'evento con interviste esclusive ai protagonisti e tutte le immagini dal Forte Village.

Lanciato anche il nuovo logo - Per meglio identificare il nuovo ciclo che si apre con l’edizione 2015, Linkontro ha sviluppato una nuova immagine e un nuovo logo, oltre a un nuovo sito internet dotato di tecnologia responsive per una perfetta visualizzazione su qualsiasi device e di un’unica piattaforma digitale integrata per sito, app e webapp. I partecipanti avranno così accesso a contenuti riservati per meglio vivere l'atmosfera de Linkontro, consentendo loro di essere interattivi per conoscere nel dettaglio le novità di questa edizione e per dialogare con gli altri partecipanti anche grazie all'utilizzo della tecnologia.



Il live tweeting con #Linkontro2015 - Il dibattito sarà quindi anche virtuale e, come da tradizione, si prepara a inondare di contenuti anche i social network. Su Twitter, in particolare, sarà possibile seguire tutto quello che accade al Forte Village con l'hashtag #Linkontro2015.