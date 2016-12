Linkontro 2015, l'agenda dell'evento: tutti gli appuntamenti da non perdere

21:04 - Un pieno di energia per guardare al futuro, ingranare la marcia della crescita e vincere le scommesse fatte in questi anni di crisi economica. Su questo verte l'agenda dell'edizione 2015 de Linkontro Nielsen, il più importante evento italiano per la business community legata al mondo dei consumi, in programma dal 21 al 24 maggio. Insieme a relatori e ospiti speciali, si percorrerà un viaggio attraverso i temi di stretta attualità per arrivare all'analisi profonda degli scenari socio-economici, dei brand protagonisti, della distribuzione e, naturalmente, del consumatore.

I lavori prenderanno il via giovedì pomeriggio, con un viaggio nell'Italia del fascino e della genialità alla scoperta dei tesori del Belpaese. Sul palco Vittorio Sgarbi, a cui seguirà il presidente della Fondazione Italia Patria della Bellezza, Maurizio di Robilant, intervistato dal direttore di Tgcom24 Alessandro Banfi.



Venerdì mattina si entrerà nel vivo con la sessione dedicata allo scenario. Sarà il prof. Francesco Daveri dell'Università Cattolica di Parma a illustrare lo stato del Paese. Antonio Mascolo di Repubblica modererà la tavola rotonda dedicata a innovazione e territorio: sul palco Vito Varvano di Cantine Settesoli, Marinella Soldi di Discovery Group e Franco Bercella di Bercella. Luca Colombo, Country Manager di Facebook parlerà poi dei modi con cui un'azienda si può avvicinare al consumatore.



Il dibattito continuerà sul vero nocciolo del tema: come essere protagonisti del mercato? Ne parleranno con Maria Cristina Alfieri del Gruppo Food, Luigi Scordamaglia di Federalimentare, Alberto Auricchio di Auricchio, Giangiacomo Ibba di Crai e Maniele Tasca del Gruppo Selex. A chiudere i lavori della mattinata, due incontri per raccontare la crescita che nasce dalla fiducia: interverranno Cristina Scocchia, a.d. di L'Oréal Italia, intervistata da Nicola Saldutti del Corriere della Sera, e l'editore Urbano Cairo, intervistato da Mario Sechi.



Nel pomeriggio il convegno verterà sul valore della precisione. Giovanni Fantasia e Christian Centonze di Nielsen illustreranno l'opportunità nelle promozioni, poi Stefano Portu di DoveConviene racconterà con Stefano Cini di Nielsen l'evoluzione del drive-to-store in Italia. Chiuderà la giornata Giorgio Santambrogio del Gruppo Végé con un intervento sulla promozione a caccia del cliente.



Sabato mattina largo ai casi di successo di chi, anche in modo inedito, è riuscito a instaurare un filo diretto con il consumatore. Si susseguiranno sul palco Antonis Kantzelis di Nestlé, Paola Scarpa di Google, Maria Cristina Alfieri del Gruppo Food, Annalisa Monfreda di Donna Moderna e Frederic Thil di Ferrero. Nella seconda metà della mattinata la sala convegni si collegherà in diretta con Expo 2015 per parlare di sostenibilità. Alla tavola rotonda, moderata dal direttore di Tgcom24 Alessandro Banfi, prenderanno parte Jerome Garbi di P&G, Maria Cristina Farioli di IBM Italia e Alessandro Mazzoli di Coop Italia. Chiuderà il convegno, con suggestioni sul futuro che verrà, il giornalista di Repubblica, Federico Rampini.