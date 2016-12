Gli italiani chiedono più cibo salutare Nielsen: "Il food traina la ripresa"

Sempre più prodotti naturali o salutistici nelle tavole degli italiani che fanno entrare nel carrello della spesa più prodotti naturali al 100% e cibi a basso contenuto di grassi o integrali. E se il 57% degli italiani si considera sovrappeso e il 53% (era il 46% nel 2011) vorrebbe dimagrire, solo il 16% in media è fortemente propenso a pagare di più per prodotti salutistici e l'89% non è disponibile a sacrificare il gusto dei cibi. Lo rileva la ricerca Nielsen Global Survey on Health Wellness and Nutrition, condotta su un campione di 30mila individui in 60 Paesi, tra i quali l'Italia, presentata da Giovanni Fantasia, amministratore delegato di Nielsen nell'ambito di Linkontro.