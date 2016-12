18 maggio 2015 Al via Linkontro 2015: le aziende guardano al futuro e puntano sull'energia d'impresa Si apre il workshop organizzato da Nielsen al Forte Village. Fantasia: "Cogliere le opportunità che possono arrivare da uno scenario economico più favorevole" Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

21:12 - L'energia d'impresa come chiave per non lasciarsi scappare l'occasione della ripresa economica e farsi trovare pronti per essere i protagonisti nei mercati dei prossimi anni. Sarà questo il tema al centro dell'edizione 2015 de Linkontro, il tradizionale appuntamento di Nielsen, dedicato al mondo della distribuzione, dell’industria di marca, della comunicazione e dei servizi che da oltre 30 anni riunisce le aziende e i protagonisti del largo consumo.

Dal 21 al 24 maggio, nella splendida cornice del Forte Village Resort di Santa Margherita di Pula, oltre 500 manager, in rappresentanza del Top Management e del Management Commerciale di circa 240 aziende del largo consumo, si riuniranno come ogni anno per dibattere e confrontarsi sui temi più attuali del mercato. Con un'attenzione particolare sull'idea di coinvolgimento, condivisione e partecipazione.



Energia, fiducia, coraggio e bellezza saranno alcune delle parole chiave su cui si articoleranno i momenti di confronto e dibattito, che non si limiteranno a convegni e incontri, ma saranno arricchiti da tante occasioni per fare network anche nel tempo libero. L'obiettivo resta quello di mettere in luce le nuove formule per essere "anticiclici" nell'ambito dello scenario attuale.



"Abbiamo riunito le migliori imprese italiane per un confronto sulle azioni da intraprendere per cogliere le opportunità che possono scaturire da uno scenario economico più favorevole – ha dichiarato Giovanni Fantasia, amministratore delegato di Nielsen Italia -. Le aziende sono chiamate ad attivare tutte le loro funzioni strategiche, dalla ricerca al marketing e alla comunicazione, per approfittare del momento positivo e ingranare la marcia della ripresa, partendo dal recupero della consapevolezza del potenziale attrattivo dei nostri prodotti e del nostro Paese".