Severgnini chiude Linkontro 2014 Fantasia: "Ottima risposta di pubblico"

15:10 - Si è conclusa con l'ormai tradizionale intervento dell'editorialista del Corriere della Sera, Beppe Severgnini, la 30esima edizione de Linkontro, il tradizionale appuntamento di Nielsen al Forte Village di Santa Margherita di Pula (CA), dedicato alla business community dei consumi. "Non potevamo festeggiare meglio questi trent’anni de Linkontro – ha dichiarato l’amministratore delegato di Nielsen, Giovanni Fantasia -. Abbiamo avuto un’ottima risposta dal pubblico, sia per i momenti professionali che per tutte le altre attività di network e relazione che intendiamo favorire con questo evento straordinario".

L'evento quest'anno ha riunito 26 relatori sul palco dell’auditorium del Forte Village, che si sono alternati nelle diverse sessioni di lavoro incentrate sui temi più attuali e strategici. A seguire la “tre giorni”, circa 570 manager del largo consumo e della comunicazione, appartenenti a oltre 250 aziende.



"Questa edizione celebrativa - ha detto Fantasia - ha riunito in un’unica occasione le migliori imprese della nostra economia. Cito un dato: nel corso del suo intervento il professore Vincenzo Perrone dell’Università Bocconi ha evidenziato come, analizzando i bilanci 2012 di 120 delle 250 aziende presenti, queste presentino ricavi per 47,5 miliardi di euro, pari al 6 per mille del PIL del Paese. Con orgoglio possiamo dire che Linkontro oggi è l’evento più atteso dell’anno da tutta la filiera dei consumi. Il nostro è l’orgoglio di chi ogni giorno affianca i propri clienti offrendo e cercando soluzioni strategiche per il proprio business. Ma per far questo, pur in un’epoca molto avanzata a livello tecnologico, occorre fermarsi e guardarsi negli occhi per parlare e discutere: questo è Linkontro, questo è quello che ci chiedono ogni anno i nostri ospiti”.