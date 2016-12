L'euro si salverà? La crisi può essere giunta al termine? Questi alcuni degli interrogativi de Linkontro 2014.

19:26 - L'agenda della trentesima edizione de Linkontro Nielsen si presenta fitta e soprattutto interessantissima. Il parterre d'eccezione rappresentato da ospiti internazionali, esponenti del mondo dei consumi e della cultura si interrogherà sulle strade percorribili per una ripresa possibile; come sempre a fare da contorno la splendida cornice del Forte Village di S.ta Margherita di Pula in provincia di Cagliari.

Si parte giovedì 22 maggio con l'introduzione del padrone di casa, Mitch Burns CEO di Nielsen che terrà un'introduzione sul tema dell'evento e darà il via ai lavori presentando un dialogo a due tra il Professore Jean Paul Fitoussi dell'Institut d’Etudes Politiques de Paris e il direttore di Tgcom24 Alessandro Banfi dal titolo che fa ben sperare "Oltre la crisi. Pronti per la ripresa".

Il giorno seguente, venerdì 23, il convegno entrerà nel vivo degli aspetti economici della crisi economica con interventi che tratteranno temi come la sopravvivenza o meno dell'euro ad opera di Andrea Boltho, rappresentante del "The Magdalen College Oxford", l'analisi sociologica della crisi è invece affidata al sociologo Aldo Bonomi. Si proseguirà poi con una tavola rotonda dal titolo "Fare Impresa oggi" dove Alessandro Banfi prima e Corrado Formigli poi intervisteranno rispettivamente Filippo Rizzante e Michele Alessi e Francesco Mutti titolari delle omonime eccellenze italiane; conclude la mattinata Herman Simon, della Simon Kucher & Partners.

Il convegno pomeridiano non sarà da meno e analizzerà il tema sempre attuale del "consumatore nell'era digitale". Presentatore dell'appuntamento del pomeriggio sarà Daniele Bossari che coordinerà la tavola rotonda formata da Luca Bordin, Nielsen, Giulio Malegori, Aegis, Giuseppe Zuliani, Conad, Fabio Vaccarono, Google, Jerome Garbi, Procter & Gamble.

Sabato 24 il titolo del convegno è una sfida di per sè stesso: "Futuro Oggi" infatti è un ossimoro che bene introduce i temi della giornata rappresentati dalla "Sfida del Brand", dalle "Esperienze Globali" e dall'"Innovazione e sviluppo"; tre tematiche centrali nella continua sfida della comunità dei consumi che deve costantemente rinnovarsi e/o migliorarsi, allargarsi ai nuovi orizzonti senza perdere di vista il legame con il proprio passato e la propria tradizione. Ospiti delle tre tavole rotonde: Marco Pedroni, Coop Italia, Angelo Trocchia, Unilever , Lorenzo Montagna, Yahoo, Paolo Capotosto, Ferrero, Davide Cozzarolo, Sigma, William Gillispie, IBM, Harald Antley, Aspiag, Leo Wencel, Nestlé sapientemente coordinati da Maria Cristina Alfieri, Gruppo Food e dal direttore di Tgcom24 Alessandro Banfi.

Ultimo intervento della kermesse sarda affidato a Beppe Severghini che parlerà di come la vita sia sempre un viaggio, mentre la conclusione del convegno è affidata al padrone di casa, Giovanni Fantasia, CEO di Nielsen Italia.