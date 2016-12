23 maggio 2014 Fitoussi a Linkontro: "Dopo la moneta unica, l'Ue realizzi il titolo di Stato unico" L'economista apre la 30esima edizione dell'evento. Il ceo di Nielsen, Barns: "Il momento migliore per cambiare è quando le cose vanno male" Tweet google 0 Invia ad un amico

10:32 - "Il problema dell'Europa è politico, non economico. Abbiamo la moneta unica, perché non si realizza il titolo di Stato unico?". Lo ha chiesto l'economista e politologo francese Jean-Paul Fitoussi, aprendo la 30esima edizione de Linkontro Nielsen, ai partecipanti all'evento. Intervistato dal direttore di Tgcom24, Alessandro Banfi, Fitoussi ha spiegato che "in questo modo si cancellerebbe lo spread". "Significherebbe - ha detto - avere un federalismo europeo, un Paese europeo con un Governo europeo".

Quando la crescita mondiale "non è condivisa - ha sottolineato - non si può parlare di crescita. Il vero modo per costruire il futuro è farlo fare all'economia reale. Bisogna smettere di fare politiche sbagliate".



Barns: "Se i tempi sono duri, le persone sono persuase a cambiare" - Sul palco del Forte Village di Santa Margherita di Pula (Cagliari), per parlare di come affrontare il cambiamento dei mercati dopo la crisi, c'era anche Mitch Barns, ceo di Nielsen. "Il momento migliore per cambiare, in realtà, è quando le cose sono difficili. Se i tempi sono duri, le persone sono più persuase della necessità di un cambiamento", ha spiegato Barns.