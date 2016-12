Consumi, Nielsen: "Italiani sempre più risparmiatori, tagli anche alle vacanze"

11:53 - Sempre più risparmiatori, pianificatori, tecnologici e attenti alla famiglia: ecco le caratteristiche dei consumatori del Terzo millennio secondo Nielsen. La ricerca, presentata nell'ambito de Linkontro 2014, anticipa anche alcuni dati sulla tendenza dei consumi nei primi mesi di quest'anno. "Si evidenziano - ha spiegato Giovanni Fantasia, amministratore delegato Nielsen Italia - segnali di tenuta per alcuni settori, come il largo consumo, con un sostanziale recupero di alcuni articoli del segmento grocery, come le bevande e il fresco".

Rispetto al 2010, l'analisi di Nielsen evidenzia un più marcato orientamento verso la riscoperta e la conseguente "difesa" dei valori familiari, con uno sguardo alla digitalizzazione dei gesti più comuni. Quello italiano è oggi un consumatore più risparmiatore (82% degli intervistati, rispetto al 72% del 2010), pianificatore nel definire le spese e razionale nelle scelte (70% vs 57%), "devoto" alla famiglia (63% vs 56), casalingo (60% vs 55%) e, ovviamente, tecnologico (82% vs 70%). Nel 2013 il tempo medio speso in casa è pari a 146 minuti, 15 in più rispetto al 2010. Di riflesso cala il tempo libero passato fuori dalle mura domestiche, pari a 94 minuti, sei in meno rispetto a tre anni prima. Aumentano anche i minuti dedicati alla cura della casa, quelli per la cura dei figli e per cucinare.



La parola chiave è "risparmio" - Il cambio degli interessi si affianca a un contestuale mutamento di priorità nella vita dei consumatori italiani. Rispetto al 2010 si registra un aumento delle azioni finalizzate al risparmio, come la riduzione dell'uso dell'auto (+12 punti 2013 vs 2010) e delle spese telefoniche, la scelta di marchi alimentari più economici o il rinvio delle decisioni legate alla sostituzione di articoli per la casa. I "tagli" riguardano le vacanze annuali e i weekend brevi. Inoltre il consumatore italiano e' propenso a condividere l'auto (71%) attraverso i più diffusi servizi già presenti nelle principali città, ma anche i corsi online di formazione professionale.



Fantasia: "Cauto ottimismo" - Secondo Giovanni Fantasia, amministratore delegato Nielsen Italia, "dai dati in nostro possesso relativi ai primi mesi del 2014 si colgono inoltre alcuni segnali di risveglio che ci fanno essere cautamente ottimisti".