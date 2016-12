Al via la 30a edizione de Linkontro, il tradizionale incontro organizzato da Nielsen con la comunità dei consumi

11:12 - INSIEME PER UNA SVOLTA.



E' questo il tema della trentesima edizione de Linkontro, l'esclusivo appuntamento organizzato da Nielsen con la comunità dei consumi.

L'evento si svolgerà al Forte Village di Santa Margherita di Pula (CA) dal 22 al 25 maggio prossimi.

Per rimarcare l’unicità de Linkontro all’interno del panorama mondiale Nielsen, l’apertura della 30° edizione sarà affidata a Mitch Barns, chief executive officer di Nielsen.

Nel corso dell’esclusiva tre giorni di incontri, dibattiti e workshop, più di 500 top manager di oltre 250 aziende leader nel largo consumo si confronteranno sui temi e gli spunti relativi alla stringente attualità: relatori nazionali e internazionali di prestigio si alterneranno sul palco de Linkontro per riflettere insieme ai partecipanti sugli scenari futuri e le opportunità di cambiamento.



“Usciti dalla recessione e da una delle crisi economiche più pesanti dei tempi moderni – ha dichiarato Giovanni Fantasia, amministratore delegato di Nielsen Italia ; abbiamo imboccato la strada, tutta in salita, della ripresa. Tra pochi e deboli segnali di crescita e molti ostacoli ancora da superare, le nostre imprese si trovano a competere in un contesto di mercato completamente diverso da quello cui erano abituate". L’agenda dei lavori è, come sempre, ricca di tematiche stimolanti e di relatori di prestigio e si sviluppa su 3 macro sessioni dedicate agli scenari economici e di impresa, alle dinamiche dei mercati e agli impatti del digitale sullo sviluppo delle aziende del largo consumo. “Leadership, etica, flessibilità e collaborazione – conclude Fantasia – sono i fari che stanno orientando il delicato processo di cambiamento. Nielsen ha la forza di riunirli in un unico evento: dopo trent’anni, possiamo dire con orgoglio che Linkontro è per contenuti, continuità e qualità dei partecipanti, il più importante evento italiano per la business community legata al mondo dei consumi".