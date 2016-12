Bordin: "Sui media una vera rivoluzione"

foto Ufficio stampa Correlati Lo speciale 22:59 - Negli ultimi tempi il mondo della comunicazione è stato colpito da "una vera e propria rivoluzione che ha ridisegnato lo scenario dei media". Così Luca Bordin, General Manager Media Sales & Solutions di Nielsen, descrive gli scenari internazionali che hanno dato vita a un nuovo paesaggio della comunicazione. Una realtà inedita "sia in termini di offerta di contenuti e piattaforme, che di fruizione da parte degli utenti". - Negli ultimi tempi il mondo della comunicazione è stato colpito da "una vera e propria rivoluzione che ha ridisegnato lo scenario dei media". Così Luca Bordin, General Manager Media Sales & Solutions di Nielsen, descrive gli scenari internazionali che hanno dato vita a un nuovo paesaggio della comunicazione. Una realtà inedita "sia in termini di offerta di contenuti e piattaforme, che di fruizione da parte degli utenti".

Ripresa degli Usa, ancora debole l'Europa - Nella seconda giornata de Linkontro, Bordin ha illustrato quando sta accadendo al mondo dei media. Dalla crescita dei Paesi emergenti e dai segnali di ripresa dell'economia statunitense, grazie a cui l'industria dell'advertising è tornata ad espandersi nel corso del 2012, alle difficoltà in Europa, "dove si registra una contrazione dei budget destinati alla comunicazione, almeno per quanto riguarda le forme più classiche di advertising".



"Il digitale ha cambiato la vita delle persone" - "In meno di dieci anni - ha spiegato Bordin - abbiamo assistito alla nascita e alla diffusione di massa di fenomeni quali Social Media, User Generated Content, nuove forme di consumo di contenuti video (on demand e time shifted in particolare), strumenti di geolocalizzazione. Tutto questo grazie alla evoluzione tecnologica digitale ed alla diffusione dei device mobili. Il digitale ha assunto una rilevanza tale da avere cambiato le abitudini di vita delle persone, prima ancora che il modo di stare sul mercato delle aziende".



"Attività di marketing più complesse, ma anche più importanti" - Uno scenario quindi totalmente nuovo, non solo per chi fruisce dei contenuti, ma anche per chi offre spazi di comunicazione (i media owner) e per chi ha bisogno di comunicare (i manufacturer). "Le attività di marketing - ha sottolineato Bordin - sono più complesse da gestire e misurare ed allo stesso tempo assumono una rilevanza ancora maggiore rispetto al passato".