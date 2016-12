Perrone:le sfide si vincono insieme

foto Ufficio stampa Correlati Lo speciale

15:58

- Utilizzando suggestioni provenienti dall'economia, dalla sociologia e dalla psicologica, così come dalla musica e dall'arte, in questa introduzione si metterà a fuoco l'idea di "noi". In che rapporto stanno identità individuale e identità collettiva? A quali condizioni si sviluppa un senso del noi? Cosa invece impedisce di trovare nuove forme di solidarietà e collaborazione particolarmente importanti in questa fase di profonda crisi? Così– professore ordinario di Organizzazione Aziendale presso l’Università Bocconi di Milano - si propone di suggerire qualche prima risposta al tema dominante di quest'anno.