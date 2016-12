Linkontro 2013, ecco l'agenda

- Si terrà dal 30 maggio al 2 giugno 2013 presso il Forte Village Resort di Santa Margherita di Pula (CA) la 29esima edizione de Linkontro, il tradizionale evento organizzato da Nielsen per la business community italiana. Ecco il programma dettagliato dei lavori:L’Italia che vuole cambiare Beppe Severgnini conversa sul futuro del nostro Paese insieme a: Niccolò Campriani, medaglia d’oro Olimpiade di Londra Ilaria Capua, scienziato e parlamentare Franco Moscetti, Amplifon Roberto Pedretti, Nielsen Italia Daniele Rossi, Federalimentare - Food for Life.

Venerdì 31 maggio 2013, ore 08.45 - Il valore del NOI Prof. Vincenzo Perrone Università Bocconi La società e l’economia. L’Italia oltre la sopravvivenza Giuseppe De Rita, Censis • Risvegliare la crescita Francesco Daveri, Università di Parma Le nuove sfide. lnsieme per attrarre investimenti in Italia Sami Kahale, Procter & Gamble Intervistato da Myrta Merlino . Better together... modelli emergenti Luca Colombo, Facebook Conversa con Ilaria Cavo Italiani di domani Beppe Severgnini. Ore 13.00 - Fine della sessione. Ore 14.45 - Il nuovo paesaggio della comunicazione Gli scenari internazionali Luca Bordin, Nielsen Gli scenari italiani Valerio Di Natale, UPA L’ingaggio del consumatore attraverso opzioni multiple Luigi Colombo, Publitalia ‘80 Maura Latini, Coop Italia Giuliano Noci, Politecnico di Milano Carlotta Ventura, Telecom Italia Guida la conversazione Riccardo Luna. Ore 16.30 - Fine della sessione.

Il valore del NOI Prof. Vincenzo Perrone Università Bocconi Le sfide della crescita si vincono insieme.The Power of the Consumer Steve Hasker, Nielsen. Fare rete sul territorio Davide Cozzarolo, Sigma Mario Gasbarrino, Unes Maurizio Gattiglia, Agorà Romano Mion, Eurospin Guida la conversazione Maria Cristina Alfieri Per un futuro sostenibile . Progetti compatibili e solidali Roberto Burdese, Slow Food Andrea Giussani, Banco Alimentare Introduce e guida la conversazione Antonio Galdo.• L’impegno nella responsabilità sociale d’impresa Vito Gulli, Generale Conserve Conversa con Ilaria Cavo Società e cultura Regole ma in libertà. Per una società migliore Gherardo Colombo.Chiusura convegno.