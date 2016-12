Linkontro 2013, si accendono i riflettori

Negli anni Linkontro è diventato, per gli uomini che sono chiamati a guidare le imprese, un appuntamento irrinunciabile per l'analisi degli scenari, la valutazione delle tendenze dei mercati, il confronto di idee e di esperienze. E' lì, tra workshop, dibattiti e tavole rotonde, che si ricercano nuove strade per potenziare la collaborazione, si intercettano i segnali per delineare il futuro prossimo e si studiano le strategie che condurranno le imprese al successo, in una tre giorni di incontri, di nuove conoscenze, di relazioni professionali di prestigio.Linkontro è da sempre voluto e organizzato da Nielsen, azienda leader nel mondo della business information, ed è aperto a tutti i manager del settore. Sede storica della manifestazione resta il Forte Village di Santa Margherita di Pula (Cagliari), un villaggio immerso in un'oasi di verde e dotato dei più moderni servizi, che crea quell'atmosfera di informalità che da sempre contraddistingue Linkontro. Il luogo in cui si svolge, l'alternanza di impegno e attività per creare networking rappresentano gli elementi fondamentali di un habitat ideale per il fluire delle riflessioni più costruttive, quelle che fanno del futuro un concetto assolutamente presente.Il cuore de Linkontro è il convegno, un appuntamento dedicato all'analisi degli scenari, all'interpretazione delle tendenze dei mercati e dei segnali che ne anticipano il futuro, che annualmente vede la partecipazione di circa quattrocento manager in rappresentanza di duecento aziende. Ogni anno, durante il convegno, si affrontano temi di forte interesse e attualità quali lo stato di salute del nostro Paese, gli scenari socioeconomici, le tendenze dei mercati, i cambiamenti delle scelte dei consumatori, le prospettive nel breve-medio periodo.