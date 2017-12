L Artigiano in Fiera, un giro tra bellezze, curiosità e bontà

LʼArtigiano in Fiera, un giro tra bellezze, curiosità e bontà Facebook 1 di 26 Facebook 2 di 26 Facebook 3 di 26 Facebook 4 di 26 Facebook 5 di 26 Facebook 6 di 26 Facebook 7 di 26 Facebook 8 di 26 Facebook 9 di 26 Facebook 10 di 26 Facebook 11 di 26 Facebook 12 di 26 Facebook 13 di 26 Facebook 14 di 26 Facebook 15 di 26 Facebook 16 di 26 Facebook 17 di 26 Facebook 18 di 26 Facebook 19 di 26 Facebook 20 di 26 Facebook 21 di 26 Facebook 22 di 26 Facebook 23 di 26 Facebook 24 di 26 Facebook 25 di 26 Facebook 26 di 26 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

La rassegna ha esteso la sua rappresentazione del mondo con 10 padiglioni fieristici e una vasta gamma di spettacoli ed eventi culturali. Possibile nel padiglione 4 gustare i piatti realizzati dalla Nazionale degli chef. All'interno di Artimondo restaurant, invece, sono preparate alcune delle migliori ricette del made in Italy, in collaborazione con la Federazione italiana cuochi.



Nell'area "Moda & Design" i defilé degli studenti del corso di moda dell'Istituto di Istruzione Superiore di Inveruno. Ad "Abitare la casa" un nuovo progetto: Artimondo Home Collection, collezione dedicata alla casa innovativa.



Debutto in fiera del "Bridal Show Milano", una vetrina che riunisce in un unico contesto il mondo wedding e le eccellenze per gli sposi.



Nel padiglione 6, in scena il "Salone della creatività", con oltre cento corsi in programma.



Magica Compagnia accoglie i piccoli visitatori all'ingresso dei padiglioni 5/7. Anche quest'anno il servizio di "baby parking" permette alle mamme di vivere in tranquillità la visita. A disposizione delle neomamme il servizio nursery gratuito.