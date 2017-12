L'Artigiano in Fiera, la 22esima edizione chiude "col botto"

Chiusura col botto nei padiglioni di Fieramilano a Rho per la ventiduesima edizione de L'Artigiano in Fiera , "il mercato che - come ha sottolineato il patron della manifestazione, Antonio Intiglietta - ha ribadito la sua vocazione ad essere il più grande villaggio globale delle arti e dei mestieri del mondo".

"Risultati significativi, siamo in crescita" - "I risultati dell'edizione 2017 sono particolarmente significativi - ha quindi commentato Intiglietta -. Abbiamo ampiamente superato la partecipazione in termini di pubblico registrata lo scorso anno (nel 2016, 1.670.000 di persone). La crescita, che abbiamo notato sin dai primi giorni della manifestazione - ha proseguito - ha trovato il suo massimo compimento in questo weekend, durante il quale la presenza dei visitatori, ancorché ordinata, si è distribuita su tutti i 10 padiglioni fieristici. La partecipazione internazionale è stata entusiastica".



"Presenze estere verso ulteriore sviluppo" - "L'Iran, Paese d'onore 2017 - ha aggiunto Intiglietta - si è mostrato grato del riconoscimento; allo stesso modo, le altre presenze estere hanno manifestato il proprio apprezzamento per l'evento. Numerose delegazioni ufficiali ci hanno confermato l'interesse a un ulteriore sviluppo della presenza espositiva nel prossimo anno. Tutti gli artigiani, negli oltre 3.200 stand, hanno lavorato per il merito che gli è stato riconosciuto dal nostro pubblico, sempre attento e capace di valorizzare la qualità, l'eccellenza e l'autenticità dei prodotti".



Il successo della ristorazione e dell'offerta culturale - Di grande rilevanza anche il contributo offerto dalla ristorazione con gli innumerevoli punti di ristoro e ben 43 ristoranti e da un fittissimo calendario di eventi. "La risposta dei visitatori è stata evidente, grazie pure all'accessibilità dei menu adatti a tutte le disponibilità - ha aggiunto Intiglietta -. Altrettanto gradito il calendario di eventi e spettacoli culturali, per i quali prevediamo un programma sempre più complesso e articolato nel prossimo futuro".



"Villaggio globale delle arti, dei mestieri e delle tradizioni del mondo" - Per Intiglietta è stato quindi il momento dei ringraziamenti: "Rivolgo un grande ringraziamento a tutte le forze dell'ordine, impegnate a garantire la sicurezza del pubblico all'interno dei padiglioni fieristici, il controllo della qualità dei prodotti e la correttezza delle relazioni contrattuali con i collaboratori degli artigiani impiegati negli stand. Grazie anche a Fiera Milano, partener coessenziale per il buon esito della manifestazione: una manifestazione che, prim'ancora di essere un fenomeno di mercato, rappresenta, oggi, il più grande villaggio globale delle arti, dei mestieri e delle tradizioni del mondo".