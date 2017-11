Innovazione e tradizione, a L'Artigiano in Fiera si paga con lo smartphone

L'innovazione a servizio della tradizione - La nuova modalità di pagamento crea benefici sia per gli espositori, che potranno abbattere così i costi di commissione rispetto alle transazioni con carte (essendo con Satispay pari a 0 per importi fino ai 10€ e a soli 20 centesimi fissi per tutti i pagamenti superiori a tale soglia), sia per i visitatori, che riceveranno un cashback del 10% sulle spese effettuate.



L'Artigiano in Fiera, giunto alla sua XXII edizione, intende favorire, in questo modo, l'incontro tra tradizione e innovazione, confermando l'attenzione verso i servizi che possono contribuire alla massima valorizzazione e promozione dei prodotti d’eccellenza artigiana esposti e provenienti da oltre cento Paesi del mondo.



Come pagare con Satispay - Pagare con Satispay a L'’Artigiano in Fiera è semplice: basta selezionare dall'app il nome dell'artigiano e digitare l'importo dovuto; in pochi secondi verrà eseguito il pagamento.



Satispay e l'e-commerce Artimondo - Il servizio Satispay sarà presto esteso anche all'e-commerce Artimondo, la piattaforma promossa da Ge.Fi. - Gestione Fiere Spa, che organizza la rassegna. Lo shop online, oggi, presenta oltre 600 store online, suddivisi in tre categorie (mangiare e bere; moda e benessere; vivere la casa) con oltre 20mila prodotti. Pagare con Satispay su Artimondo sarà semplice: selezionata Satispay come modalità di pagamenti del carrello, il cliente dovrà solo indicare il proprio numero di cellulare: a questo punto riceverà sul proprio smartphone una notifica per confermare l'operazione in totale sicurezza.



Antonio Intiglietta: "Nuova opportunità per i visitatori e per gli espositori" - "L'Artigiano in Fiera ha riconosciuto in Satispay uno strumento innovativo, e al tempo stesso estremamente semplice, per agevolare espositori e visitatori durate la fiera - spiega Antonio Intiglietta, presidente di Ge.Fi. -. Nella sua proposizione, l'azienda vede anche il valore di un'opportunità di promozione che possa accompagnare gli artigiani anche oltre i nove giorni di esposizione, per alimentare la relazione che essi instaurano con i loro clienti anche nel corso dell'anno”.



Satispay: "Con L'Artigiano in Fiera segnamo il momento di una svolta culturale" - "Il 2017 è stato per noi un anno segnato da tanti importanti traguardi e accordi che ci hanno portato oggi ad essere presenti in ogni provincia italiana con oltre 26mila negozi convenzionati e oltre 210mila utenti attivi, in continua crescita - ha spiegato Alberto Dalmasso, Co-founder e CEO di Satispay -. Penso che quello siglato con L'Artigiano in Fiera, che porta la nostra innovazione nei pagamenti al servizio di un così ampio campione rappresentativo dell'eccellenza artigiana, per definizione associata alla tradizione, possa a pieno titolo rappresentare il segnale definitivo che il cambio culturale di cui ci siamo fatti promotori è in atto e si sta compiendo molto rapidamente. Per questo ci emoziona in modo particolare".