Artigiano in Fiera, quando la musica celtica incontra la pizzica

Una "contaminazione musicale" desueta ma quanto mai affascinante quella andata in scena a L'Artigiano in Fiera e che ha visto i musicisti scozzesi Saor patrol e i Tamburellisti di Torrepaduli (Lecce) mettere insieme musica celtica e pizzica.



I Saor Patrol, in particolare, suonano musica celtica con tamburi, chitarra elettrica e cornamusa. Tutti i membri del gruppo sono volontari de The Clanranald Trust for Scotland, un'associazione no-profit riconosciuta in Scozia che divulga la cultura e il patrimonio scozzesi tramite l'intrattenimento. A questo scopo i Saor Patrol si sono impegnati a contribuire nel raccogliere fondi per la restaurazione del villaggio medievale scozzese di Duncarron.