Artigiano in Fiera: visitare, assaporare e degustare la Valdichiana Senese

La Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese - La Valdichiana Senese, territorio nel sud della provincia di Siena, e i 10 Comuni che la compongono (Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Pienza, San Cascino dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena, Trequanda) sono infatti rappresentati dalla Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese presso l'area riservata alla Toscana, nel padiglione 1.



Degustare le specialità della Valdichiana - La Valdichiana Senese è presente alla manifestazione con una collettiva di aziende del territorio, rappresentative dell'offerta enogastronomica locale. Presso lo stand sarà infatti possibile degustare il pregiato Vino Nobile di Montepulciano, il pecorino di Pienza, conoscere i tipici "pici" prodotti con grano locale, ma anche acquistare un ingresso alle Terme di Chianciano, raccogliere informazioni sul territorio e ricevere sconti su tour e attività da poter usufruire durante la prossima vacanza in Toscana.



Alla kermesse milanese parteciperà anche Valdichiana Living, l'agenzia d'incoming interna alla "Strada del Vino Nobile", che presenterà in anteprima i tour 2018; tante novità e idee originali per rendere unica l'esperienza in Valdichiana Senese.