Artigiano in Fiera, Intiglietta: "Una fiera che grida alla pace"

Intiglietta: "Sarà un'edizione record" - L'anno scorso è stato calcolato che i padiglioni de L'Artigiano in Fiera siano stati presi d'assalto da un milione e 650mila visitatori, "e anche stavolta ci aspettiamo una presenza molto importante", ha detto Antonio Intiglietta, presidente della rassegna e di Gestione Fiere (la società che organizza l'evento).



Il 2 dicembre, giorno dell'inaugurazione è stata registrata una "grande affluenza fin dall'apertura - ha aggiunto Intiglietta - nonostante qualche rallentamento per i controlli di sicurezza, che quest'anno sono stati incrementati e che riguardano sia gli espositori che i visitatori. Puntiamo a un nuovo record".



Intiglietta: "Una fiera che la pace per tutto il mondo" - Nei padiglioni sono presenti 3.250 espositori da più di 100 Paesi, che espongono e vendono su una superficie di oltre 150mila mq. L'Iran è l'ospite d'onore di questa edizione. "Ma è cresciuto anche il Pavillon China e sono arrivati Paesi come l'Afghanistan, che si riprende alla guerra - spiega Intiglietta -. Noi da qui notiamo un fiume carsico di donne e uomini che contro tutto e nonostante tutto lavorano tutto l'anno, tutti i giorni e producono eccellenza. Certo, se questo Paese fosse meno burocratico e più sensibile, volerebbe. E non ce ne sarebbe per nessuno a livello di concorrenza mondiale. Questa comunque è una fiera che grida la pace tra tutte le genti di tutte le origini, religioni, culture. Questo è il suo segreto da 22 anni".



"L'Artigiano in Fiera - ha detto il presidente di Fiera Milano, Lorenzo Caprio - è oggi la vetrina espositiva più nota e apprezzata di un mondo di piccole e microimprese che costituiscono parte essenziale del nostro sistema economico. La rassegna ha reinventato, con una formula più adatta ai tempi, la grande Campionaria, che segnò la storia di Fiera Milano".



L'Artigiano in Fiera, nel quale sono aperti anche tantissimi punti di ristoro e ben 43 ristoranti, è visitabile fino al 10 dicembre, dalle 10 alle 22.30.