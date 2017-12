27 dicembre 2017 16:28 Viaggiare e comunicare senza barriere: ecco come cambia la vita digitale Comprare, guardare la tv, parlare al telefono senza costi aggiuntivi. Questo è il mercato unico per cui sta lavorando il Parlamento europeo

Dallo shopping in rete ai contenuti multimediali in viaggio. L'Unione europea sta lavorando a una strategia del mercato unico digitale per garantire che l'economia, l'industria e la società europee traggano il massimo vantaggio dalla nuova era 2.0. Insieme a dati, soluzioni elettroniche e servizi digitali transfrontalieri, questa trasformazione tecnologica è parte integrante del progetto per un' Europa digitale.

Lo scorso novembre il Parlamento europeo ha raggiunto un accordo provvisorio con i governi dell'UE per l'eliminazione del geo-blocking per gli acquisti online: entro Natale del prossimo anno, chi vorrà fare shopping online non subirà più discriminazioni. Non verrà più imposto, ad esempio, il re-indirizzamento verso la versione locale di un sito di acquisti. Un ampio spettro di beni e servizi saranno interessati dalla fine del geo-blocking: apparecchiature elettroniche ed elettrodomestici, vestiti e accessori, prenotazioni di hotel e noleggio auto, biglietti per eventi e parchi d'attrazione e molto altro.