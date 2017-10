Tajani: "Il Premio Sacharov 2017 ai democratici venezuelani"

La Conferenza dei Presidenti, cioè i leader dei gruppi politici, e il Presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani hanno assegnato il Premio Sacharov 2017 per la libertà di pensiero all'opposizione democratica venezuelana. "Il Parlamento europeo è da sempre in prima linea per difendere e promuovere la libertà, la democrazia e gli altri diritti umani, dentro e fuori i nostri confini. Oggi abbiamo il dovere di denunciare l'inaccettabile situazione del Venezuela", ha dichiarato Tajani.