"Come dopo la seconda guerra mondiale, abbiamo sempre dimostrato che siamo in grado di costruire un progetto per l'avvenire, è quello che dovremo cominciare a fare a partire dal 25 marzo, quando celebreremo il 60° dei Trattati di Roma": così Antonio Tajani, in un'intervista esclusiva concessa all'inviato di Newsmediaset Leonardo Panetta. Il presidente del Parlamento europeo guarda al futuro dell'Europa, senza dimenticare i problemi del presente. Tra questi, il crescente populismo che, anche se non ha portato il leader dell'ultradestra Geert Wilters alla vittoria alle urne, resta una minaccia concreta anche per le prossime votazioni che si terranno in Europa, come in Francia.