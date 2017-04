Il Parlamento europeo preme per maggiori controlli nell'industria delle protesi al seno, che spesso vengono rigettate dalle pazienti o, addirittura, possono risultare cancerogene. Un caso che in passato ha coinvolto un'azienda francese, ma scandali di questo tipo hanno travolto anche altri Paesi. Aumentare le leggi, renderle più restrittive e incoraggiare l'innovazione sono gli step con cui l'Europa si sta muovendo per prevenire casi di malasanità. Nuove apparecchiature, più all'avanguardia, renderanno i trattamenti più soddisfacenti e miglioreranno la salute dei cittadini europei.