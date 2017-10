Privacy online, ecco come il Parlamento Ue intende proteggerla

Rafforzare i diritti degli utenti a usare servizi criptati e permettere ai cittadini di accedere alle pagine internet anche quando non danno il consenso alla tracciabilità. Sono queste alcune delle nuove misure proposte dalla Commissione Libertà civili, che prendono in considerazione anche nuovi servizi online come la messaggistica istantanea (ad esempio via Whatsapp), le chiamate via internet (via Skype) e la posta elettronica.