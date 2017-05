Parlamento Ue, Tajani: "Non bisogna chiudere le porte ai turchi"

I nuovi poteri di Erdogan rendono più difficile la strada della Turchia verso l'Unione europea. Anche dopo il referendum che ha sancito il passaggio del paese da sistema parlamentare a presidenziale, il numero uno del Parlamento Ue, Antonio Tajani, dice che l'Europa "non vuole chiudere le porte ai turchi, ma non si può ignorare che Ankara sta andando in direzione opposta".

Per questi motivi, bisognerà considerare su basi nuove la richiesta di quest'ultima di entrare a far parte dell'Unione. Qui sopra, un estratto del dibattito del Parlamento europeo.