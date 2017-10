Parlamento Ue, sostanze cancerogene: più protezione per i lavoratori

Nell'Unione Europea i tumori sono la causa principale dei decessi connessi al lavoro. Secondo le statistiche, il 53% delle morti legate al lavoro è dovuto a tumori, il 28% a malattie cardiovascolari e il 6% a disturbi respiratori. E' per questo motivo che i deputati vogliono adottare delle nuove regole per proteggere i lavoratori dall'esposizione agli agenti cancerogeni.

"Non si dovrebbe morire di lavoro. Non si dovrebbe essere esposti a rischi tali da poter perdere la vita", ha dichiarato la relatrice della proposta, la deputata svedese Marita Ulvskog (Socialisti e Democratici), in questa intervista video: