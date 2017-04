Lavoro, opportunità, social: su Internet e in tv #Tgcom24GiovaneEuropa

Viaggeremo in Italia e in alcune grandi città europee alla ricerca di testimonianze, mostrando le molteplicità delle azioni del parlamento Europeo e l'impatto concreto di tali attività nella vita quotidiana dei cittadini dell'Unione, in particolare dei giovani. Raccontiamo ma cerchiamo anche le vostre storie: scriveteci su Twitter, dove è attivo l'hashtag #Tgcom24GiovaneEuropa, su Facebook e scrivete a tgcom24@mediaset.it. Noi cercheremo di dirvi cosa l'Europa può fare per voi, chiedeteci cosa vorreste che L'Europa facesse per voi.

"Giovane Europa" andrà in onda il sabato alle 19,30 su Tgcom24 e, in replica, il lunedì sempre alle 19,30. Ogni puntata sarà poi disponibile sul web. Nel primo appuntamento partiremo da Roma per raccontarvi un paio di storie di start-up di successo e parleremo del "compleanno" dell'Erasmus. La seconda puntata, invece, ci vedrà a Berlino.



La pagina Facebook del Parlamento europeo

Il portale italiano del Parlamento europeo