Lavoro, opportunità, social: ecco #Tgcom24GiovaneEuropa

Viaggeremo in Italia e in alcune grandi città europee alla ricerca di testimonianze, mostrando le molteplicità delle azioni del parlamento Europeo e l'impatto concreto di tali attività nella vita quotidiana dei cittadini dell'Unione, in particolare dei giovani. Raccontiamo ma cerchiamo anche le vostre storie: scriveteci su Twitter, dove è attivo l'hashtag #Tgcom24GiovaneEuropa, su Facebook e scrivete a tgcom24@mediaset.it. Noi cercheremo di dirvi cosa l'Europa può fare per voi, chiedeteci cosa vorreste che L'Europa facesse per voi.