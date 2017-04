La robotica è uno dei settori su cui l'Unione europea sta puntando e che, anche grazie ai fondi messi a disposizione da quest'ultima, continuerà a crescere nel 2017. Per far comprendere i motivi di questo interesse, l'Ue ha realizzato diverse iniziative. In questo video, ad esempio, documenta il lavoro del Polo Sant'Anna Valdera, a Pontedera, in provincia di Pisa, uno dei centri europei più sviluppati in questo campo.



